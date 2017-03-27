Польша попросила Испанию помочь в расследовании катастрофы Ту-154

Прокуратура Польши обратилась за помощью в расследовании катастрофы самолета Леха Качиньского к Лаборатории криминальной полиции Испании.

В коммюнике ведомства отмечается, что Лаборатория «компетентна, имеет опыт в подобных случаях и всемирно известна».

Кроме того, польская сторона намерена привлечь к расследованию еще ряд иностранных организаций. Они будут исследовать обломки президентского борта и останки погибших на предмет наличия следов взрывчатых веществ, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском в апреле 2010 года. На его борту находились 96 человек, все они погибли. Польша не согласна с версией о том, что катастрофа произошла по вине экипажа и проводит собственное расследование.