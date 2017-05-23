Польша назвала Россию главным вероятным противником

Польша назвала Россию главным вероятным противником страны, следует из опубликованной концепции обороны.

Согласно документу, «Россия является основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на Украину, Белоруссию, Молдавию и страны Кавказа».

Кроме того, авторы концепции считают, что к основным вызовам и угрозам относятся «агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей».

В документе отмечается, что «Россия использует вооруженные силы для достижения политических целей».

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО, отмечая, что в альянсе об этом прекрасно знают, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Террористы назвали концерт в Манчестере «бесстыдной ареной»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО