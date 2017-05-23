Польша назвала Россию главным вероятным противником
Польша назвала Россию главным вероятным противником страны, следует из опубликованной концепции обороны.
Согласно документу, «Россия является основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на Украину, Белоруссию, Молдавию и страны Кавказа».
Кроме того, авторы концепции считают, что к основным вызовам и угрозам относятся «агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей».
В документе отмечается, что «Россия использует вооруженные силы для достижения политических целей».
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО, отмечая, что в альянсе об этом прекрасно знают, сообщает «РИА Новости».
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