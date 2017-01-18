Полпред ЛНР назвал условие для начала переговоров с Савченко

Полпред ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал на заявление депутата Украины Надежды Савченко о необходимости разрешить ситуацию в Донбассе мирным путем.

По его словам, высказывания Савченко на фоне украинского политического контекста дают повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве. Дейнего также отметил, что готов к диалогу с Савченко, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями.

Он также рассказал, что никаких встреч с Савченко в ближайшее время не планируется, однако не исключено, что они могут произойти спонтанно .

Ранее депутат Верховной рады Украины Савченко заявила о необходимости временно «сдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс, сообщает «Интерфакс».

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