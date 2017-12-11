Половина вейперов переходят с пара на табак

Примерно половина из тех людей, которые время от времени или постоянно пользуются вейпами, в итоге переходят на традиционные сигареты.

К такому выводу пришли ученые из университета Питтсбурга в США, сравнив данные опросов, в которых принимали участие старшеклассники, студенты и взрослые люди.

В общей сложности были опрошены свыше полутора тысяч человек. Все они были до этого некурящими, причем более 900 из них курили ранее, но сумели бросить. Между опросами прошло 18 месяцев. За это время с вейпов на сигареты перешли 47,7% участников эксперимента. Из тех, кто не притрагивался к испарителям, закурили только 10%, сообщает издание American Journal of Medicine.

Ученые также отметили, что вейпы на самом деле не столь безвредны, как об этом говорят производители. Для человека представляют опасность канцерогены и токсины, выделяющиеся при попадании испаряемой жидкости на спираль накаливания.