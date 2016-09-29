Половина площадей торговых центров Москвы опустела

В 2016 году в Москве открылось шесть торговых центров общей арендуемой площадью 292 тысячи квадратных метров, сообщает Lenta.ru.

У всех их кроме одного на Кутузовском проспекте площадь пустующих помещений составила более 50 %. Об этом сообщается в обзоре, предоставленном «Дому» компанией Welhome в четверг 29 сентября.

По данным аналитиков, за третий квартал 2016-го самым крупным открывшимся объектом является ТРЦ «Рига Молл» общей площадью 80 тысяч квадратных метров, который находиться на Новорижском шоссе. Самое большое количество торговых площадей появилось в Северном округе — порядка 34 % новых «квадратов», за пределами МКАД (27 %) и в ЗАО (20 % от общего объема ввода торговых площадей).

До окончания 2016 года в Москве предвидится открытие еще шести качественных ТЦ.

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