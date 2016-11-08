Половина животных дикой природы погибла от рук человека

Ученые из Университета природных исследований во Флориде пришли к ужасным выводам. Оказывается, каждый год от рук человека гибнет более 2 млрд особей животных. Половину из этого числа вполне легально убивают для производства продуктов питания и в других сферах.

Кроме того, на сокращение количества животных влияет постоянное расширение человеком площадей для разведения сельского хозяйства. Уже сегодня похожие действия отобрали у диких животных порядка 30% суши, что считается практически выселением,- сообщает «Экономика Сегодня».

Буквально в следующем году, по вычислениям ученых, эти действия приведут к сокращению популяции животных на 67 процентов. Если не обратить внимание на данную проблему и не предпринять меры, то в течение десяти следующих лет основная доля диких животных на Земле станет исчезающими видами.