Половина жителей РФ считают приоритетными расходы на обороноспособность страны

Около половины жителей России считают приоритетными расходы на обеспечение обороноспособности страны и полагают, что развитие военной промышленности ведет к положительным изменениям в экономике в целом.

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

При этом 35 процентов россиян уверены, что сначала необходимо обеспечить социальные потребности страны – поднять на достойный уровень образование и медицину, а уже после этого уделять внимание обороне и безопасности.

При этом больше всего сторонников точки зрения о приоритете расходов на «оборонку» среди жителей крупных городов (58 процентов), меньше всего – среди жителей сел (48 процентов). А вот обратной точки зрения чаще придерживаются как раз уроженцы сел и жители средних городов (по 37 процентов), а реже всего — жители крупных городов и городов-миллионников (по 30 процентов). Затруднились ответить на этот вопрос 15 процентов опрошенных.

Более половины жителей России (58 процентов) полагают, что развитие военной промышленности ведет к положительным изменениям в экономике в целом. Чуть более четверти респондентов (27 процентов), напротив, считают, что ВПК – лишь один из секторов, и его развитие не приводит к развитию экономики в целом.

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