Половина американцев верит во вмешательство РФ в выборы в США
В то, что Россия могла вмешиваться в ход президентских выборов в США верят 50% американцев.
Согласно результатам опроса 1088 человек, которые публикует телеканал CBS News, 40% респондентов считают, что Москва вмешивалась с целью обеспечить победу Дональду Трампу. Еще 10% опрошенных допускают влияние России, но не для того, чтобы помочь миллиардеру.
Не верят во вмешательство РФ в президентские выборы в США 37% участников опроса.
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