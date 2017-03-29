Половина американцев верит во вмешательство РФ в выборы в США

В то, что Россия могла вмешиваться в ход президентских выборов в США верят 50% американцев.

Согласно результатам опроса 1088 человек, которые публикует телеканал CBS News, 40% респондентов считают, что Москва вмешивалась с целью обеспечить победу Дональду Трампу. Еще 10% опрошенных допускают влияние России, но не для того, чтобы помочь миллиардеру.

Не верят во вмешательство РФ в президентские выборы в США 37% участников опроса.