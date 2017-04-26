Полные люди не могут нарастить мышечную массу
Ученые из Америки провели исследование и выяснили, что у людей с ожирением есть особый белок, препятствующий росту мышечной массы.
Сам белок называется миостанин. Врачи-диетологи его еще называют ингибитором роста мышц. Собственно по его вине полные люди, страдающие ожирением, имеют серьезный недостаток мышечной ткани, а весь вес, в основном, идет на жировые отложения, - сообщают «РИА Новости».
В результате опыта стало известно, что полные люди выделяют в разы больше миостанина, чем стройные.
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