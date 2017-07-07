ООН полностью запретила ядерное оружие
В ООН согласован текст конвенции о полном запрете ядерного оружия. В поддержку документа проголосовали представители 122 государств.
Подписание конвенции начнется с 20 сентября. Для вступления в силу необходима ее ратификация не менее чем 50 странами.
Документ признает ядерное оружие незаконным средством войны и обязывает оказывать помощь пострадавшим в результате его применения и испытаний, передает РИА «Новости».
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