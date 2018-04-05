МО полностью перейдет на раздельный сбор мусора

Переход Подмосковья на раздельный сбор мусора будет осуществлен в текущем году.

По словам главы Минэкологии региона Александра Когана, процесс должен будет завершиться на всей территории области к 1 января 2019 года.

В настоящее время раздельный сбор мусора введен в 13 муниципалитетах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».