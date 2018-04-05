МО полностью перейдет на раздельный сбор мусора
Переход Подмосковья на раздельный сбор мусора будет осуществлен в текущем году.
По словам главы Минэкологии региона Александра Когана, процесс должен будет завершиться на всей территории области к 1 января 2019 года.
В настоящее время раздельный сбор мусора введен в 13 муниципалитетах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Россия смогла увеличить число редчайших леопардов планеты
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии