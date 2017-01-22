IBU полностью оправдал 22 из 29 российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

По его словам, никаких доказательств того, что российские спортсмены употребляли запрещенные препараты, так и не было найдено.

До 5 февраля Союз биатлонистов России даст объяснения по оставшимся семи биатлонистам.

Ранее сообщалось, что по материалам независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном были отстранены от соревнований россиянки Яна Романова и Ольга Вилухина, в отношении еще 29 россиян заведены дисциплинарные дела. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России, так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы, сообщает «РИА Новости».

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