В полнолуние мотоциклисты гибнут чаще обычного

Ученые выяснили, что в полнолуние ДТП с участием мотоциклистов случаются чаще.

Исследователи провели анализ смертельных аварий в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Они рассмотрели более 13 тыс. ДТП, произошедших за 1482 ночи с 1975 по 2014 годы в Америке, из них полнолуние приходилось на 494 ночи.

За это время случилось 4494 аварии. Анализ ДТП в других странах привел к таким же результатам.

Жертвами аварий становились преимущественно мужчины 32 лет, ехавшие на мотоцикле без шлема в сельской местности и погибшие от лобового столкновения. Ученые считают, что луна отвлекает водителя от дороги, это и приводит к авариям, передает «Газета.ru».