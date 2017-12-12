В полнолуние мотоциклисты гибнут чаще обычного
Ученые выяснили, что в полнолуние ДТП с участием мотоциклистов случаются чаще.
Исследователи провели анализ смертельных аварий в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Они рассмотрели более 13 тыс. ДТП, произошедших за 1482 ночи с 1975 по 2014 годы в Америке, из них полнолуние приходилось на 494 ночи.
За это время случилось 4494 аварии. Анализ ДТП в других странах привел к таким же результатам.
Жертвами аварий становились преимущественно мужчины 32 лет, ехавшие на мотоцикле без шлема в сельской местности и погибшие от лобового столкновения. Ученые считают, что луна отвлекает водителя от дороги, это и приводит к авариям, передает «Газета.ru».
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