Полковнику СКР грозит 15 лет колонии за взятки
Представитель гособвинения считает вину начальника Управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко доказанной.
На прениях в Мосгорсуде прокурор попросил приговорить офицера к15 годам колонии и штрафу в размере 165 миллионов рублей, передает «Интерфакс».
Согласно материалам уголовного дела, Максименко получил две взятки на общую сумму 550 тысяч долларов. Первую – за освобождение из-под ареста и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), который является помощником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Вторую - за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, оперативные мероприятия в отношении петербургского бизнесмена.
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