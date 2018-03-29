Полковнику СКР грозит 15 лет колонии за взятки

Представитель гособвинения считает вину начальника Управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко доказанной.

На прениях в Мосгорсуде прокурор попросил приговорить офицера к15 годам колонии и штрафу в размере 165 миллионов рублей, передает «Интерфакс».

Согласно материалам уголовного дела, Максименко получил две взятки на общую сумму 550 тысяч долларов. Первую – за освобождение из-под ареста и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), который является помощником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Вторую - за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, оперативные мероприятия в отношении петербургского бизнесмена.