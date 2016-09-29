Полковника-миллиардера Захарченко уволили из МВД
Полковник полиции Дмитрий Захарченко по результатам служебной проверки уволен из правоохранительных органов. В МВД он временно исполнял должность начальника одного из подразделений Управления по борьбе с коррупцией.
При обысках на квартирах Захарченко нашли более 8 миллиардов рублей. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
Сам Захарченко на суде, который отправил его под стражу, заявил, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. Также он отверг предъявленные обвинения во взятке в 7 миллионов рублей, напоминает «Интерфакс».
Источник агентства ранее сообщал, что Захарченко может иметь отношение к делу о хищении средств у «Нота банка», а изъятые деньги могут быть его активами.
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