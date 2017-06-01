Полковника Захарченко оставили под арестом до 8 сентября

Обвиняемый в коррупции полковник МВД Дмитрий Захарченко пробудет в СИЗО до 8 сентября. Соответствующее постановление вынес Басманный суд Москвы.

О продлении Захарченко срока ареста ходатайствовало следствие, которое предполагает, что, оказавшись на свободе, полковник скроется от расследования или оказать влияние на его ход.

Следователь Сергей Чернышев заявил в суде о необходимости проведения комплексного анализа уже собранных доказательств для возбуждения новых уголовных дел или дополнения существующих новыми эпизодами, передает «Интерфакс».

Захарченко вменяется три эпизода получения взятки в особо крупном размере – трех с половиной и семи миллионов рублей, а также 800 тысяч долларов. Кроме того, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.