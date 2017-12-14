У полковника Захарченко нашли замок в Лондоне

Экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко может оказаться владельцем старинного замка в Лондоне.

Сейчас сотрудники ФСБ пытаются найти документы на недвижимость в Лондоне, которая принадлежит гражданской жене коррумпированного полковника Марине Семыниной.

По словам адвоката Александра Карабанова, представляющего интересы Семыниной, никакой недвжимости в Великобритании у его подзащитной нет.

Он заявил, что во время обыска у гражданской жены бывшего сотрудника МВД изъяли около двух тысяч евро, телефоны и планшеты, подчеркнув, что это были последние деньги Семыниной.

В рабочем кабинете полковника Захарченко, в машине и в двух квартирах членов его семьи было обнаружено имущество на сумму более 9 миллиардов рублей - более 374 миллионов рублей, 140 миллионов долларов, более 2 миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих иномарки и полукилограммовый слиток золота. В записной книжке матери Захарченко, в которой она вела бухгалтерию, правоохранители нашли запись, согласно которой 600 тысяч евро женщина определила в раздел расходов под названием «мелочь», сообщает «Федерал пресс».

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