У полковника Шаповала не было шансов выжить при взрыве
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что у полковника разведки Максима Шаповала, погибшего при взрыве в Киеве, шансов выжить не было.
Согласно данным ведомства, мощность взрыва, убившего военнослужащего, составляла 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщает НСН.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Его расследованием занимается военная прокуратура Украины. Причем, за основную версию взята причастность ко взрыву российских спецслужб.
Ранее СМИ сообщили, что гибель Шаповала может быть связано с убийством экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. На Донбассе произошедшее считают последствием коррупционных разборок.
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