Два полковника ФСБ отправлены в СИЗО за взятки

Гарнизонный суд столицы отправил в СИЗО начальника одной из служб центрального апппарата ФСБ Андрея Кутернина и его зама Алексея Костенкова, которые обвиняются в вымогательстве взяток.

Как сообщает «Коммерсант», полковники получили взятку от руководителя частной охранной организации ООО «ЧОП «Отряд-1» Глеба Сницерова, чтобы тот выиграл контракт на охрану главного управления по обслуживанию дипкорпуса (ГлавУпДК) при МИД России. За контракт стоимостью 113 миллионов рублей они потребовали около 1 миллиона.

Первые 200 тысяч полковники получили в октябре 2016 года в одном из столичных кафе. Последнюю сумму Сницеров отдал Костенкову под контролем ФСБ, после чего его поместили под домашний арест.

Костенков позже помог сотрудникам ФСБ задержать своего начальника, лично отнеся ему в кабинет 200 тысяч. Однако и Костенкова затем поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Костенков объяснил, что вынужден был нарушить условия ареста из-за визита к стоматологу. По его словам, следователь был предупрежден об этом посредством SMS.

1 июля стало известно об аресте пятерых сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области по делу о взятках.