Полковник Захарченко решением суда останется под арестом до 8 марта 2017 года
Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления главка МВД Дмитрий Захарченко останется под арестом до 8 марта 2017 года. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.
«Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца, а всего до пяти месяцев 20 суток, то есть до 8 марта 2017 года», - цитирует текст постановления «Интерфакс».
Ранее Захарченко попросил перевести его на домашний арест в связи с возникшими проблемами со здоровьем.
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