Полковник Захарченко решением суда останется под арестом до 8 марта 2017 года

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления главка МВД Дмитрий Захарченко останется под арестом до 8 марта 2017 года. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

«Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца, а всего до пяти месяцев 20 суток, то есть до 8 марта 2017 года», - цитирует текст постановления «Интерфакс».

Ранее Захарченко попросил перевести его на домашний арест в связи с возникшими проблемами со здоровьем.