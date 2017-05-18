Полковник Захарченко получил скидку в ресторане на 3,5 миллиона рублей

Экс-заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, получил от одного из московских ресторанов скидку в 3,5 миллиона рублей.

По версии следствия, на самом деле дисконт в ресторане является взяткой.

По словам адвоката обвиняемого Александра Горбатенко, скидочная карта заведения была оформлена на имя «генерала МВД», а значит, и пользоваться ей могли разные люди.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что Захарченко мог получить еще 800 тысяч долларов при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ.

Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам: в растрате и в пособничестве в растрате. При обыске в квартире его сестры была обнаружена комната, в которой хранилось почти 9 миллиардов рублей в различной валюте, сообщает «Национальная служба новостей».

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