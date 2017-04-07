Полковник МВД задержан в Москве за получение крупной взятки

Сотрудники ФСБ совместно со следователями СК РФ задержали заместителя начальника 4-го управления МВД, занимающегося безопасностью секретных и особо опасных объектов в Москве, по подозрению в крупном мошенничестве.

По словам источника «Интерфакса», Рыбкин предложил руководителям ряда оборонных предприятий за 20 миллионов рублей обещал закрыть уголовные дела, возбужденных по материалам 4-го управления. Выполнить свои обязательства Рыбкин не смог, но вернул только 10 миллионов рублей, а остальную сумму обещал вернуть позже.

Отмечается, что четвертое управление занимается обеспечением охраны режимных объектов и сопровождением специальных грузов. В его обслуживании находятся особо важные и режимные объекты, расположенные на территории Москвы.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что Рыбкин был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности. Он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание.

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Места: Москва
События: криминал
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