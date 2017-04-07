Полковник ФСБ назвал теракты в Стокгольме и Петербурге звеньями одной цепи

Экс-руководитель подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко назвал теракты в Санкт-Петербурге и Стокгольме звеньями одной террористической цепи.

По его мнению, организатором терактов в Петербурге и Стокгольме является группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) и другие террористические центры, которые есть в России и в Европе.

«Теракты в Питере и Стокгольме – это все одно и то же. Это террористический халифат, о котором мы с вами говорили уже много раз. Это звенья одной цепи такого глобального явления, как международный терроризм, корни которого растут из регионов - союзников Соединенных Штатов», - цитирует «Национальная служба новостей» слова Луценко.

Он также обвинил США в создании террористической системы, с которой сейчас борется сирийская армия.

7 апреля грузовой автомобиль въехал в толпу людей на центральной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. По официальным данным, жертвами инцидента стали два человека, однако медики сообщают, что трагедия привела к гибели одного человека, еще 15 пострадали. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Предполагаемым террористом-смертником оказался 22-летний уроженец Киргизии, получивший российское гражданство в 2011 году.