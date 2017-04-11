Полицию хотят освободить от досмотра пассажиров в аэропортах

В правительстве предложили освободить полицейских от досмотра авиапассажиров. В кабмине считают, что этим должны заниматься службы авиационной безопасности аэропортов.

Соответствующий законопроект подготовлен МВД. Предполагается, что Госдума может приступить к его рассмотрению после майских каникул, пишут «Известия».

Источники издания пояснили, что сегодня не хватает сотрудников ОВД для эффективного обеспечения безопасности в аэропортах. К тому же освобождение от досмотра пассажиров позволит им сосредоточиться на борьбе с авиадебоширами и хулиганами.

Замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил изданию, что предлагаемые меры максимально оптимизируют деятельность служб авиационной безопасности аэродромов и эксплуатантов, подразделений ведомственной охраны и уполномоченных органов. В конечном итгге это усилит безопасность пассажиров.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, МВД
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