Полиция заинтересовалась эвакуацией машины с 8-летней девочкой в Серпухове

Подмосковная полиция пообещала изучить инцидент, связанный с эвакуацией автомобиля на штрафстоянку с 8-летней девочкой.

Как рассказали корреспонденту интернет-портала «Подмосковье сегодня» в областном Управлении МВД России, «ребенок в процессе эвакуации не пострадал, был передан родственникам. По данному факту проводится проверка».

Инцидент произошел в Серпухове 3 июля. Эвакуатор забрал машину марки Mitsubishi с городского рынка из-за нарушения правил парковки. Инспектор ГИБДД и люди, осмотревшие машину перед тем, как ее увезти, не заметили в автомобиле ребенка.

Позже испуганная девочка была передана бабушке с дедушкой, которые забрали ее со спецстоянки, расположенной в деревне Борисово.