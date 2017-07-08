Полиция заинтересовалась эвакуацией машины с 8-летней девочкой в Серпухове
Подмосковная полиция пообещала изучить инцидент, связанный с эвакуацией автомобиля на штрафстоянку с 8-летней девочкой.
Как рассказали корреспонденту интернет-портала «Подмосковье сегодня» в областном Управлении МВД России, «ребенок в процессе эвакуации не пострадал, был передан родственникам. По данному факту проводится проверка».
Инцидент произошел в Серпухове 3 июля. Эвакуатор забрал машину марки Mitsubishi с городского рынка из-за нарушения правил парковки. Инспектор ГИБДД и люди, осмотревшие машину перед тем, как ее увезти, не заметили в автомобиле ребенка.
Позже испуганная девочка была передана бабушке с дедушкой, которые забрали ее со спецстоянки, расположенной в деревне Борисово.
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