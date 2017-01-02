Полиция задержала восемь человек по подозрению в теракте в Стамбуле
Полиция Турции задержала восемь человек, причастных к террористическому акту в ночном клубе Reina, произошедшем во время празднования нового года.
Кроме того, за последнюю неделю власти Турци задержали почти 150 сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения. Неизвестный преступник, одетый в костюм Санта-Клауса, пришел в ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. Застрелив охранника ночного заведения террорист проник внутрь и открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения, сообщает «Интерфакс».
В Генконсульстве РФ позже сообщили, что среди погибших оказалась гражданка России.
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