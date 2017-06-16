Полиция задержала трех человек после стрельбы в центре Москвы

Трое человек устроили драку со стрельбой в одном из магазинов в центре Москвы. Нарушители общественного порядка задержаны полицией.

Инцидент произошел на Пресненской улице. У одного из покупателей возник конфликт с продавцом, в который вмешался охранник магазина. Однако хулигана поддержали двое пришедших с ним мужчин. Они вместе накинулись на охранника и выстрелили в него из травматического пистолета. После этого злоумышленники попытались скрыться на машине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Потерпевший госпитализирован. В отношении нападавших возбуждено дело о хулиганстве.