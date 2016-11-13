Полиция задержала подозреваемого в избиении журналистов Life

Сотрудники московской полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на журналиcтов телеканала Life.

В столичном ГУ МВД ТАСС рассказали, что в настоящее время проводятся следственный действия и устанавливается степень участия задержанного в совершенном преступлении. Отмечается, также, что он не является сотрудником правоохранительных органов.

Двое журналистов подверглись нападению накануне вечером. Нападавших было шестеро и они представились сотрудниками уголовного розыска.