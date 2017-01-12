Полиция задержала в подмосковной электричке семейную пару с героином

Правоохранители задержали двух пассажиров электропоезда Дмитров-Москва, которые везли более 150 граммов героина, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники транспортной полиции обратили внимание на двух пассажиров, которые вели себя подозрительно.

В результате были задержаны 32-летний москвич и его 31-летняя гражданская жена, которая ранее уже была судима за хранение наркотиков. В ходе личного досмотра у них был найден героин общей массой 156,64 граммов.

Преступники купили наркотическое вещество в Подмосковье для последующего сбыта мелкими дозами в столице, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».