Полиция задержала в подмосковной электричке семейную пару с героином
Правоохранители задержали двух пассажиров электропоезда Дмитров-Москва, которые везли более 150 граммов героина, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники транспортной полиции обратили внимание на двух пассажиров, которые вели себя подозрительно.
В результате были задержаны 32-летний москвич и его 31-летняя гражданская жена, которая ранее уже была судима за хранение наркотиков. В ходе личного досмотра у них был найден героин общей массой 156,64 граммов.
Преступники купили наркотическое вещество в Подмосковье для последующего сбыта мелкими дозами в столице, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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