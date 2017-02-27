Полиция задержала няню по подозрению в убийстве ребенка в Краснодаре

Гражданка Нигерии заявила в полицию о пропаже девятимесячного сына, идентичное заявление в тот же день, - 21 февраля, - поступило от местной жительницы, работавшей няней ребенка. В результате осмотра дома няни тело задушенного младенца было обнаружено в подвале гаража.

Как уточняет пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю, 33-летняя няня рассказала полиции, что мальчик якобы несколько месяцев жил у нее дома, а потом его якобы забрала знакомая матери, сообщает «Интерфакс».

Следователи провели осмотр домовладения няни и обнаружили тело малыша в подвале гаража. Оно было обернуто в полиэтиленовый пакет и закопано в землю. Судмедэксперты установили, что жертву задушили. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, СКР
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