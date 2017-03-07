Полиция задержала крякающих активистов на сходе за отставку Медведева в Петербурге

Шесть активистов были задержаны во время народного схода за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медвдева.

По словам фотографа Давид Френкель, присутствовавшего на митинге, людей задержали за хороводы вокруг полиции и кряканье. - Прошу прощения, шестерых задержали: пятерых за кряканье, одного за плакат, - написал он на своей странице в Twitter.

Народных сход начался в 19 часов на Большой Морской улице, в нем приняли участие около 70 человек. Организаторами схода выступили активисты молодежного демократического движения «Весна». Поводом для мероприятия послужило расследование оппозиционера Алексея Навального, утверждающего, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни.

Для усмирения схода на место событий заранее прибыли полицейские силы и ОМОН – всего на пешеходном участке улицы было запарковано около десятка автомобилей спецслужб и два автозака.

По словам координатора движения «Весна» Богдана Литвина, акция была задумана в большей степени как троллинг полиции. Он утверждает, что собравшиеся не имели при себе флагов или плакатов. Единственными словами активистов были: «Кря-кря кря-кря – против этого царя. Кря-кря-кря-кря, ты, Димон, воруешь зря». Также активисты раздавали уточек на палочке и завели хоровод вокруг сотрудников полиции, а позднее и вокруг полицейской машины.

Тема уточки и кряканья пошла еще с сентября 2016 года, когда ФБК опубликовал расследование о секретной даче Медведева. На видео попал домик в центре пруда, который авторы подписали как «домик уточки».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование Навального о яхтах и особняках Медведева «творчеством известного осужденного гражданина», сообщает интернет-издание «Санкт-Петербург.ру».