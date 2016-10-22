Полиция задержала в Дагестане троих убийц разносчиков пенсий
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве двоих разносчиков пенсии в Дагестане, сообщает «Интерфакс».
- 21 октября сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гумбетовскому району задержаны трое подозреваемых в совершении двойного убийства, - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, ведется розыск четвертого подозреваемого.
Как сообщалось, 19 октября убили перевозчика пенсий и его жену. У них украли 13 миллионов рублей.
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