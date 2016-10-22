Полиция задержала в Дагестане троих убийц разносчиков пенсий

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве двоих разносчиков пенсии в Дагестане, сообщает «Интерфакс».

- 21 октября сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гумбетовскому району задержаны трое подозреваемых в совершении двойного убийства, - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ведется розыск четвертого подозреваемого.

Как сообщалось, 19 октября убили перевозчика пенсий и его жену. У них украли 13 миллионов рублей.