Полиция установила личности устроивших сожжение украинского флага москвичей
Личности граждан, которые 22 ноября сожгли украинский флаг у здания культурного центра Украины в Москве, установлены, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Сотрудники полиции установили личности нарушителей, которые на днях подожгли флаг Украины и краской из баллончика сделали надпись на фасаде: «Харьков – русский город». Как оказалось, мужчины уже не раз попадали в поле зрения сотрудников полиции за правонарушения националистического характера, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, по данному факту проводится соответствующая проверка.
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