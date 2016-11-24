Полиция установила личности устроивших сожжение украинского флага москвичей

Личности граждан, которые 22 ноября сожгли украинский флаг у здания культурного центра Украины в Москве, установлены, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Сотрудники полиции установили личности нарушителей, которые на днях подожгли флаг Украины и краской из баллончика сделали надпись на фасаде: «Харьков – русский город». Как оказалось, мужчины уже не раз попадали в поле зрения сотрудников полиции за правонарушения националистического характера, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по данному факту проводится соответствующая проверка.