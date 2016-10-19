Полиция в Турции застрелила подозреваемого в подготовке теракта
В Анкаре полицейские застрелили подозреваемого в подготовке теракта мужчину, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
Сотрудники полиции, которые патрулировали улиц, увидели человека, который, предположительно, готовил теракт, собираясь подорвать себя. В ответ на требование сдаться - подозреваемый открыл огонь и был застрелен.
В Турции ранее вышло распоряжение о запрете всех общественных мероприятий в Анкаре из-за угрозы терроризма.
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