Полиция в Турции застрелила подозреваемого в подготовке теракта

В Анкаре полицейские застрелили подозреваемого в подготовке теракта мужчину, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Сотрудники полиции, которые патрулировали улиц, увидели человека, который, предположительно, готовил теракт, собираясь подорвать себя. В ответ на требование сдаться - подозреваемый открыл огонь и был застрелен.

В Турции ранее вышло распоряжение о запрете всех общественных мероприятий в Анкаре из-за угрозы терроризма.