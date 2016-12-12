Полиция Турции задержала более 100 человек в связи с терактом
Турецкая полиция задержала 118 активистов прокурдской Партии демократии народов в связи с недавним терактом в Стамбуле.
Операция по задержанию членов партии проходила сразу в нескольких городах страны – Анкаре, Адане. Манисе и других, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Sabah. Активистов подозревают в связях с Рабочей партией Курдистана.
В минувшие выходные в Стамбуле прогремели два мощных взрыва. Жертвами теракта стали 38 человек, из которых 30 – полицейские. Ответственность на себя взяла группировка «Ястребы свободы Курдистана».
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