Полиция Турции задержала более 100 человек в связи с терактом

Турецкая полиция задержала 118 активистов прокурдской Партии демократии народов в связи с недавним терактом в Стамбуле.

Операция по задержанию членов партии проходила сразу в нескольких городах страны – Анкаре, Адане. Манисе и других, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Sabah. Активистов подозревают в связях с Рабочей партией Курдистана.

В минувшие выходные в Стамбуле прогремели два мощных взрыва. Жертвами теракта стали 38 человек, из которых 30 – полицейские. Ответственность на себя взяла группировка «Ястребы свободы Курдистана».