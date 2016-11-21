Полиция Таиланда задержала русского туриста с украинским паспортом

По сообщению пресс-службы силовых ведомств Таиланда, на юго-востоке страны в городе Паттайя был задержан гражданин России.

Замглавы иммиграционной полиции, подполковник Таватчаи Нонгбуа пояснил, что в соответствии с ориентировками Интерпола, задержан 27 летний Дмитрий Филипсин. Как позже рассказал замглавы полиции, мужчина находился в розыске, и в связи с данным обстоятельствам были приняты меры к его задержанию.

Дмитрий проживал с супругой в Таиланде на территории округа Банг Ламунг. Во время задержания правоохранительными органами Таиланда он якобы предъявил поддельный паспорт гражданина Украины.

В результате проверки, полицейские выяснили, что документ, который предъявил задержанный, является фальшивкой и зарегистрирован на другое имя. Утверждается, что мужчина оказал сопротивление и заявил, что имеет двойное гражданство, сообщат РИА «Новости».