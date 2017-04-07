Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в теракте

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в наезде на толпу людей в центре города.

Как уточняется в материале, задержанный подтвердил свою причастность к теракту в столице Швеции. Отмечается также, что он оказался травмирован.

По данным Life, главврач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт сообщил, что в результате наезда пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы. Один человек скончался в больнице.

Грузовик, принадлежащий компании Spendrups, на полной скорости совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Полиция начала предварительное расследование по подозрению о теракте.