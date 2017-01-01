Полиция Стамбула уничтожила напавшего на ночной клуб в костюме Санта-Клауса

Правоохранительные органы Турции ликвидировали террориста, совершившего нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Guardian.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал случившееся террористической атакой, в результате которой погибло 35 человек.

По данным Hurriyet, преступник в костюме Санта-Клауса действовал один, а не с сообщником, как сообщалось ранее.

По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, среди посетителей, подвергшегося террористической атаке, граждан России не было.