Полиция сообщила о возможных провокациях на митинге Навального 12 июня

Полиция сообщила о готовящихся провокациях на митинге оппозиции, который состоится 12 июня в Москве.

Как сообщала Газета.ru со ссылкой на правоохранительные органы столицы, на митинге «возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики».

В полиции сообщили, что будут «жестко реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».

При этом, как пишет URA.RU, ответственность за безопасность участников акции несут в том числе организаторы.

Ранее агентство сообщало, что сторонников Навального будут снимать специальные видеокамеры, которые распознают лица.