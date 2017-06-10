Полиция сообщила о возможных провокациях на митинге Навального 12 июня
Полиция сообщила о готовящихся провокациях на митинге оппозиции, который состоится 12 июня в Москве.
Как сообщала Газета.ru со ссылкой на правоохранительные органы столицы, на митинге «возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики».
В полиции сообщили, что будут «жестко реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».
При этом, как пишет URA.RU, ответственность за безопасность участников акции несут в том числе организаторы.
Ранее агентство сообщало, что сторонников Навального будут снимать специальные видеокамеры, которые распознают лица.
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