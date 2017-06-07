Полиция США сообщила об убийстве россиянина
Гражданин России при невыясненных пока обстоятельствах погиб в американском штате Мэриленд. Об этом заявили в местной полиции.
Речь идет о 18-летнем Артеме Зиберове, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицейское управление уезда Монтгомери. Его и 17-летнего Шади Ади Наджара правоохранители обнаружили мертвыми в автомобиле рядом с одним из жилых районов. По данным полиции, молодые люди были застрелены.
По факту происшествия начато расследование. Полиция назначила награду в размере 10 тысяч долларов за сведения об инциденте. Посольство России связалось с Госдепартаментом США в целях проверки информации.
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