Полиция США сообщила об убийстве россиянина

Гражданин России при невыясненных пока обстоятельствах погиб в американском штате Мэриленд. Об этом заявили в местной полиции.

Речь идет о 18-летнем Артеме Зиберове, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицейское управление уезда Монтгомери. Его и 17-летнего Шади Ади Наджара правоохранители обнаружили мертвыми в автомобиле рядом с одним из жилых районов. По данным полиции, молодые люди были застрелены.

По факту происшествия начато расследование. Полиция назначила награду в размере 10 тысяч долларов за сведения об инциденте. Посольство России связалось с Госдепартаментом США в целях проверки информации.