Полиция не склонна считать терактом наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка
Нью-йоркская полиция полагает, что наезд автомобиля на людей на Таймс-сквер никак не связан с терроризмом.
Водитель машины, врезавшейся в толпу пешеходов, арестован. По сведениям CBS News, ему 26 лет и он ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил вождения.
Отмечается также, что количество пострадавших в результате инцидента возросло до 20 человек. Из них семеро госпитализированы.
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