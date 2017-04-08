Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в совершении теракта
Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма.
Как сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источники в полиции, задержание проходило в пригороде Хюльста в 23:00 по местному времени. Однако официальные представители правоохранительных органов эту информацию не прокомментировали.
Сообщение о задержании подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Швеции Карин Росандер. Она заявила, что человек, находящийся под стражей, «подозревается в совершении террористических преступлений».
Мужчина на грузовике въехал в толпу людей у торгового центра в Стокгольме. В результате происшествия четыре человека погибли и 15 пострадали. Ранее СМИ сообщили о задержании одного подозреваемого в совершении теракта.
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