Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма.

Как сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источники в полиции, задержание проходило в пригороде Хюльста в 23:00 по местному времени. Однако официальные представители правоохранительных органов эту информацию не прокомментировали.

Сообщение о задержании подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Швеции Карин Росандер. Она заявила, что человек, находящийся под стражей, «подозревается в совершении террористических преступлений».

Мужчина на грузовике въехал в толпу людей у торгового центра в Стокгольме. В результате происшествия четыре человека погибли и 15 пострадали. Ранее СМИ сообщили о задержании одного подозреваемого в совершении теракта.