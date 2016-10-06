Полиция проверяет анонимную информацию о минировании посольства США в Москве
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о возможном наличии взрывного устройства на территории посольства США.
- Неизвестный позвонил на службу «02» и сообщил о готовящемся взрыве в посольстве США на Новинском бульваре. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, полиция вступила во взаимодействие с охраной посольства, - цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов столицы.
Полиция обследует прилегающую к посольству территорию, одновременно специалисты пытаются выяснить номер телефона анонимного осведомителя.
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