Полиция проверяет анонимную информацию о минировании посольства США в Москве

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о возможном наличии взрывного устройства на территории посольства США.

- Неизвестный позвонил на службу «02» и сообщил о готовящемся взрыве в посольстве США на Новинском бульваре. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, полиция вступила во взаимодействие с охраной посольства, - цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов столицы.

Полиция обследует прилегающую к посольству территорию, одновременно специалисты пытаются выяснить номер телефона анонимного осведомителя.