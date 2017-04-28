Полиция приступила к проверке по факту нападения на Навального

Столичная полиция начала доследственную проверку по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.

«На службу «02» поступило сообщение о том, что на ул. Ленинская слобода Алексея Навального облили зеленкой. При отработке информации установлено, что в медицинское учреждение с диагнозом химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени, доставлен мужчина, который после оказания помощи, отпущен, - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы московского главка МВД.

В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее защита Навального сообщила, что намерена добиваться возбуждения уголовного дела по факту происшествия.