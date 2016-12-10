Полиция пресекла акцию сторонников легализации марихуаны в Тбилиси
В Тбилиси акция сторонников легализации марихуаны закончилась столкновениями с полицией. Стычки начались после того, как митингующие перекрыли одну из центральных улиц грузинской столицы.
В результате противостояния двое активистов были задержаны, что еще более разогрело протест манифестантов, попытавшихся отбить их от полиции. На данный момент обстановка на площади перед парламентом разрядилась.
На части проспекта Руставели пока остаются лишь несколько экипажей патрульной полиции и небольшие группы участников акции, сообщает "Интерфакс".
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