Полиция прервала работы на строительстве трассы М11

Полиция остановила работы на строительстве скоростной трассы между Санкт-Петербургом и Москвой в Тосненском районе Ленобласти.

У рабочих турецкого застройщика «Асталди Ичташ» (ICA) правоохранители проверяют документы и снимают отпечатки пальцев. Процедура проводиться при поддержке бойцов ОМОН. Служебные и жилые корпуса проверяют кинологи с собаками, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на 47news.

В пресс-службе турецкой компании заявили, что не знают о причинах проводимых полицейскими мероприятий.

По данным СМИ, они могут быть связаны с произошедшим в начале месяца терактом в метро. Некоторое время назад следствие установило, что взрыв в подземке финансировался из Турции международной террористической организацией.