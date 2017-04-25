Полиция прервала работы на строительстве трассы М11
Полиция остановила работы на строительстве скоростной трассы между Санкт-Петербургом и Москвой в Тосненском районе Ленобласти.
У рабочих турецкого застройщика «Асталди Ичташ» (ICA) правоохранители проверяют документы и снимают отпечатки пальцев. Процедура проводиться при поддержке бойцов ОМОН. Служебные и жилые корпуса проверяют кинологи с собаками, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на 47news.
В пресс-службе турецкой компании заявили, что не знают о причинах проводимых полицейскими мероприятий.
По данным СМИ, они могут быть связаны с произошедшим в начале месяца терактом в метро. Некоторое время назад следствие установило, что взрыв в подземке финансировался из Турции международной террористической организацией.
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