Полиция и ФСБ предотвратили крупный теракт в Дагестане
В дагестанском городе Дербент оперативники ФСБ и МВД в четверг обнаружили во дворе многоквартирного дома автомобиль с двумя самодельными взрывными устройствами (СВУ). В пятницу бомбы были уничтожены взрывотехниками ФСБ.
Помимо самодельных бомб в автомобиле был также обнаружен автомат Калашникова. «Машина принадлежала боевику из так называемой «южной» бандгруппы», - цитирует «Интерфакс» представителя республиканского антитеррористического комитета.
По его словам, взрывотехники ФСБ вывезли взрывные устройства за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте.
Следующая новость Жертвами схода лавины в КБПР стали четыре человека
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии