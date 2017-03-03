Полиция и ФСБ предотвратили крупный теракт в Дагестане

В дагестанском городе Дербент оперативники ФСБ и МВД в четверг обнаружили во дворе многоквартирного дома автомобиль с двумя самодельными взрывными устройствами (СВУ). В пятницу бомбы были уничтожены взрывотехниками ФСБ.

Помимо самодельных бомб в автомобиле был также обнаружен автомат Калашникова. «Машина принадлежала боевику из так называемой «южной» бандгруппы», - цитирует «Интерфакс» представителя республиканского антитеррористического комитета.

По его словам, взрывотехники ФСБ вывезли взрывные устройства за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте.