Полиция пообещала миллион за помощь в поисках ребенка

Главк МВД по Волгоградской области пообещал выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию о пропавшем несколько дней назад ребенке.

Заявление о пропаже пятилетней девочки поступило в полицию вечером 15 сентября. В поисках заняты более 300 полицейских, а также военнослужащие, казаки и волонтеры, сообщает «Ридус» со ссылкой на РИА «Новости».

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. Не исключается, что девочка могла быть похищена.