Полиция в Париже применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации
Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе первомайской демонстрации.
Как уточняется в материале, неизвестные с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. Участники беспорядков подожгли тележку из супермаркета с картонным макетом дракона и направили ее в сторону кордона полиции. В ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.
В результате инцидента трое сотрудников спецназа получили ранения. На одном из полицейских от зажигательной смеси загорелась одежда, но пламя удалось быстро сбить.
Отмечается, что инцидент не повлиял на ход демонстрации, и шествие продолжилось после небольшой паузы.
По словам очевидцев, в столкновениях ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет, сообщает «РИА Новости».
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