Полиция в Париже применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе первомайской демонстрации.

Как уточняется в материале, неизвестные с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. Участники беспорядков подожгли тележку из супермаркета с картонным макетом дракона и направили ее в сторону кордона полиции. В ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

В результате инцидента трое сотрудников спецназа получили ранения. На одном из полицейских от зажигательной смеси загорелась одежда, но пламя удалось быстро сбить.

Отмечается, что инцидент не повлиял на ход демонстрации, и шествие продолжилось после небольшой паузы.

По словам очевидцев, в столкновениях ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Франция
События: происшествия
Следующая новость В первомайских гуляниях в Москве участвуют более 1,5 миллиона человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО