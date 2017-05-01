Полиция в Париже применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе первомайской демонстрации.

Как уточняется в материале, неизвестные с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. Участники беспорядков подожгли тележку из супермаркета с картонным макетом дракона и направили ее в сторону кордона полиции. В ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

В результате инцидента трое сотрудников спецназа получили ранения. На одном из полицейских от зажигательной смеси загорелась одежда, но пламя удалось быстро сбить.

Отмечается, что инцидент не повлиял на ход демонстрации, и шествие продолжилось после небольшой паузы.

По словам очевидцев, в столкновениях ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет, сообщает «РИА Новости».