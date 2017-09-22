Полиция оцепила памятник Калашникову в Москве

Памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову, установленный 19 сентября в центре Москвы, оцепили полицейские после того, как с монумента болгаркой срезали чертеж немецкого автомата.

Автор скандального монумента Салават Щербаков сначала отрицал, что на его творении присутствует STG-44, но затем согласился переделать барельеф, заявив при этом, что в досадной ошибке виноват Интернет.

Скандал вокруг монумента, установленного на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве, разгорелся после того, как пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на памятнике изображен чертеж немецкой винтовки, а не знаменитого АК-47, сообщает Life.